«Бостон» выиграл 20 домашних матчей подряд с учетом прошлого сезона и плей-офф. Это 5-я такая серия в истории НХЛ

«Бостон» выиграл 20 домашних матчей подряд с учетом плей-офф.

Сегодня «Брюинс» обыграли (3:1) в матче регулярного чемпионата . Дубль сделал форвард .

Победа стала для команды под руководством Джима Монтгомери 13-й подряд, одержанной на своей арене в текущем сезоне. «Мишки» обновляют рекорд НХЛ, который был ими установлен после 12-й победы.

Кроме того, «Бостон» выиграл 20-й домашний матч подряд, считая прошлый регулярный чемпионат и плей-офф.

Таких серий в истории НХЛ ранее было всего 4. Рекорд установила «Филадельфия» в сезоне-1975/76 (24 победы подряд, причем тогда в регулярках не было овертаймов и буллитов).

Также по 20+ побед выдавали «Детройт» (23, 2011/12), «Филадельфия» (20, 1984/85) и (20, 1929/30).