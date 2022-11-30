«Бостон» выиграл 20 домашних матчей подряд с учетом прошлого сезона и плей-офф. Это 5-я такая серия в истории НХЛ
«Бостон» выиграл 20 домашних матчей подряд с учетом плей-офф.
Сегодня «Брюинс» обыграли «Тампу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дубль сделал форвард Тэйлор Холл.
Победа стала для команды под руководством Джима Монтгомери 13-й подряд, одержанной на своей арене в текущем сезоне. «Мишки» обновляют рекорд НХЛ, который был ими установлен после 12-й победы.
Кроме того, «Бостон» выиграл 20-й домашний матч подряд, считая прошлый регулярный чемпионат и плей-офф.
Таких серий в истории НХЛ ранее было всего 4. Рекорд установила «Филадельфия» в сезоне-1975/76 (24 победы подряд, причем тогда в регулярках не было овертаймов и буллитов).
Также по 20+ побед выдавали «Детройт» (23, 2011/12), «Филадельфия» (20, 1984/85) и «Бостон» (20, 1929/30).
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