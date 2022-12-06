Агенты форварда «Ванкувера» Босера получили разрешение вести переговоры с другими клубами

Нападающий может сменить команду.

Представители 25-летнего нападающего получили разрешение на переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Американский форвард набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 13» в 19 матчах регулярного чемпионата .

Соглашение Босера с кэпхитом 6,65 миллиона долларов в год рассчитано до завершения сезона-2024/25.