Босер о 1-й шайбе в 12-м матче сезона: «Стало немного легче. Отсутствие голов давило, мне платят за них»

высказался о завершении 11-матчевой безголевой серии со старта сезона.

25-летний нападающий отметился дублем в матче регулярного чемпионата с (4:1).

В 12 матчах сезона на его счету стало 11 (2+9) очков при полезности «минус 9».

В июле Босер подписал с «Кэнакс» новый контракт на 3 года с кэпхитом 6,65 миллиона долларов.

«Стало немного легче. Отсутствие голов давило. Мне нужно забивать и помогать команде выигрывать, этого не происходило.

Мне платят за это. И я должен продолжать находить способы отправить шайбу в ворота», – сказал Босер после игры.