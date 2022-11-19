Босер о 1-й шайбе в 12-м матче сезона: «Стало немного легче. Отсутствие голов давило, мне платят за них»
Брок Босер высказался о завершении 11-матчевой безголевой серии со старта сезона.
25-летний нападающий отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1).
В 12 матчах сезона на его счету стало 11 (2+9) очков при полезности «минус 9».
В июле Босер подписал с «Кэнакс» новый контракт на 3 года с кэпхитом 6,65 миллиона долларов.
«Стало немного легче. Отсутствие голов давило. Мне нужно забивать и помогать команде выигрывать, этого не происходило.
Мне платят за это. И я должен продолжать находить способы отправить шайбу в ворота», – сказал Босер после игры.
Комментарии