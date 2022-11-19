Босер о 1-й шайбе в 12-м матче сезона: «Стало немного легче. Отсутствие голов давило, мне платят за них»

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Брок Босер высказался о завершении 11-матчевой безголевой серии со старта сезона. 

25-летний нападающий отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1).

В 12 матчах сезона на его счету стало 11 (2+9) очков при полезности «минус 9».

В июле Босер подписал с «Кэнакс» новый контракт на 3 года с кэпхитом 6,65 миллиона долларов.

«Стало немного легче. Отсутствие голов давило. Мне нужно забивать и помогать команде выигрывать, этого не происходило. 

Мне платят за это. И я должен продолжать находить способы отправить шайбу в ворота», – сказал Босер после игры.

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