Епанчинцев о 2:0 с «Адмиралом»: «Хороший матч. Мало голов, но накал, страсть – это все присутствовало»

прокомментировал победу в матче против (2:0).

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы их слышали, большое им спасибо.

Что касается игры, думаю, был хороший матч. Мало забитых голов, но накал, страсть – это все присутствовало сегодня. Забили хорошие голы и имели хорошие возможности еще увеличить счет. Немножко было бы, наверное, поспокойнее, тем не менее в конце получаем сами себе ненужные удаления, пришлось обороняться, но бригада меньшинства выстояла, как всегда, в нужный момент.

Соперник заменил вратаря, забили второй гол, и уже полегче было дышать. Готовимся к двум домашним играм.

За счет чего набрали хороший ход? Доверие тренерского штаба к молодым игрокам, я думаю, себя оправдывает. Тем более учитывая тяжелый график, много перелетов, много игр, через день практически. Поверили в себя ребята, уверенности прежде всего прибавилось, которой нам не хватало в начале сезона, и заиграли красиво, что дает нам результат на данный момент», – сказал главный тренер .