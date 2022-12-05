Крылов о дебюте Мирошниченко: «Самую главную победу он одержал, поборов недуг. Когда мы узнали о диагнозе, стоял вопрос о завершении карьеры»

высказался о дебюте в КХЛ.

Игра с «Трактором» (5:1) стала для 18-летнего нападающего первой в составе «Авангарда».

«Я сказал ему, что главное даже не его выход в основном составе «Авангарда», а то, что он поверил в возможность побороть свою болезнь.

Когда мы узнали о диагнозе, то были панические настроения. Стоял вопрос о завершении карьеры. Но я сказал ему, что он и болезнь победит, и сыграет за основу «Авангарда». Самую главную победу он уже одержал, поборов недуг», – сказал председатель совета директоров .

В текущем сезоне Мирошниченко, прошедший курс лечения от ракового заболевания (лимфомы Ходжкина), также провел 8 матчей за «Омских Ястребов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 11 (8+3) очков. В «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» в его активе 2 матча за «Омские Крылья» и 3 (0+3) балла.

Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Он сделал 2 хита за 4:28 в матче с «Трактором»