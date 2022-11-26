Капризов – первый игрок в истории «Миннесоты» с 3 сериями из 8+ матчей с очками

– первый игрок в истории «Миннесоты» с 3 сериями из 8+ матчей с очками.

Форвард «Уайлд» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:4).

Текущая результативная серия российского хоккеиста продлилась до восьми матчей подряд. На этом промежутке он записал на свой счет 11 (4+7) очков.

Кирилл повторил свой личный рекорд по продолжительности результативной серии. Ранее он дважды набирал очки в 8 матчах подряд в прошлом сезоне – в январе-феврале (5+8) и феврале-марте (7+4).

Рекорд клуба делят (2016/17) и (2021/22) с сериями из 12 матчей. При этом Капризов – единственный игрок «Уайлд», у кого сразу три серии из 8+ матчей.