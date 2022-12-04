Ротенберг о замене Подъяпольского: «Надо было завести команду, вытащить эмоции. К Владу вопросов нет, он сильный вратарь»

высказался о замене Владислава Подъяпольского в матче с «Куньлунем» (4:3 Б).

Вратарь СКА пропустил 3 шайбы к 32-й минуте игры, после чего был заменен.

– Оцените дебют .

– Никита – игрок нашей системы, мы много с ним вместе работали. Он получил бесценный опыт, много играл и в большинстве, и в меньшинстве, был лидером команды. Сегодня здорово вошел в игру.

Он накануне летел, спал мало, но молодец – вышел и проявил характер. Да, он может играть еще лучше, но в то же время мы благодарны, что он приехал и завел команду, подрался и, главное, сыграл по-мужски – выполнил установку.

– Период акклиматизации Подъяпольского в СКА немного затягивается. Это вопрос чисто психологии, или он выбыл из игрового тонуса?

– Винить вратаря в пропущенных голах не стоит вообще – это вина всей команды. Тяжелые броски, хорошие исполнители, добивания, вторые отскоки – это больше вопросы к полевым игрокам, к команде в целом.

Здесь смена вратаря была обоснована тем, что нам надо было в первую очередь завести команду, достучаться до игроков, вытащить эмоции. Нам это удалось.

Вопросов к Владу нет, он важная часть нашей команды и сильный вратарь.

Хочу напомнить, как в свое время к нам пришел – он проиграл 5 матчей, ему нужно было время для адаптации к другой системе игры, а потом мы знаем, как он здорово у нас играл.

Мы очень рады, что Влад с нами, он сильный игрок, у него хорошая психология, он командный парень, и вины его нет, – сказал главный тренер .