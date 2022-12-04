Бабенко об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Узнал тогда же, когда и вы. Это было неожиданно»
Юрий Бабенко сказал, что отставка Олега Знарка из «Ак Барса» стала для него неожиданной.
– Какие изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем?
– Если все будут здоровы, то изменений нет.
– Когда вы узнали об отставке Знарка?
– Тогда же, когда и вы.
– Удивились?
– Конечно. Это было неожиданно, – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.
Сегодня «Ак Барс» проведет домашний матч с «Динамо» (начало в 17:00 по московскому времени).
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