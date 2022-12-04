Бабенко об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Узнал тогда же, когда и вы. Это было неожиданно»

сказал, что отставка Олега Знарка из «Ак Барса» стала для него неожиданной.

– Какие изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем?

– Если все будут здоровы, то изменений нет.

– Когда вы узнали об отставке Знарка?

– Тогда же, когда и вы.

– Удивились?

– Конечно. Это было неожиданно, – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.

Сегодня «Ак Барс» проведет домашний матч с «Динамо» (начало в 17:00 по московскому времени).

Три финала и два кубка с середняками, перезапуск СКА, последняя победа сборной России. Все это – грандиозная карьера Знарка

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Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел