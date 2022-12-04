Лукоянов об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Сначала думал, что кто-то прикалывается, когда увидел картинку про отставку»

сказал, что не сначала не поверил в новость об уходе Олега Знарка из .

«Сначала думал, что кто-то прикалывается, когда увидел картинку про отставку Знарка. Уточнил в клубе – конечно, все удивились.

Особенно удивительно, что это произошло после победного матча. Но такова жизнь спортсмена, жизнь тренера», – сказал форвард казанского клуба.

Сегодня «Ак Барс» проведет домашний матч с «Динамо» (начало в 17:00 по московскому времени). Он станет первым для в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Три финала и два кубка с середняками, перезапуск СКА, последняя победа сборной России. Все это – грандиозная карьера Знарка

Знарок – все! «Ак Барс» решился на смену тренера: команда откровенно валится со звездами в составе

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел