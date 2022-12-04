Свечников о Кочеткове: «Он прибавляет с каждой игрой и становится все лучше»

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Андрей Свечников считает, что Петр Кочетков прибавляет с каждой игрой. 

Сегодня «Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» (4:2) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский вратарь «Харрикейнс» отразил 31 бросок из 33. 

«Он очень важен для нашей команды. Он уверен в себе и спокоен. Чувствую, что он прибавляет с каждой игрой и становится все лучше.

Сегодня мы отлично поработали, играя по нашей системе. Мы старались очень быстро перемещать шайбу из своей зоны в чужую. Думаю, что это и есть причина нашего успеха», – сказал Свечников. 

Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне после сольного прохода в матче с «Кингс». У него 25 очков в 25 играх

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