Свечников о Кочеткове: «Он прибавляет с каждой игрой и становится все лучше»

Андрей Свечников считает, что прибавляет с каждой игрой.

Сегодня обыграла «Лос-Анджелес» (4:2) в выездном матче регулярного чемпионата . Российский вратарь «Харрикейнс» отразил 31 бросок из 33.

«Он очень важен для нашей команды. Он уверен в себе и спокоен. Чувствую, что он прибавляет с каждой игрой и становится все лучше.

Сегодня мы отлично поработали, играя по нашей системе. Мы старались очень быстро перемещать шайбу из своей зоны в чужую. Думаю, что это и есть причина нашего успеха», – сказал Свечников.

Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне после сольного прохода в матче с «Кингс». У него 25 очков в 25 играх