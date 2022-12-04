Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне после сольного прохода в матче с «Кингс». У него 25 очков в 25 играх
Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:2), совершив сольный проход к воротам.
На счету россиянина стало 25 (15+10) очков в 25 играх в текущем сезоне.
Сегодня Свечников (15:59, 2:03 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.
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