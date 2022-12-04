Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне после сольного прохода в матче с «Кингс». У него 25 очков в 25 играх

забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с .

Форвард «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата против «Кингс» (4:2), совершив сольный проход к воротам.

На счету россиянина стало 25 (15+10) очков в 25 играх в текущем сезоне.

Сегодня Свечников (15:59, 2:03 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.