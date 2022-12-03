Гуськов о формате МХЛ с двумя дивизионами: «Изменение дает плоды, интриги стало больше. На Западе треть матчей завершается в пользу команд Серебряного дивизиона»

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Александр Гуськов отметил позитивные тенденции в проведении сезона с двумя дивизионами в МХЛ.

«Я уже вижу, что изменение формата календаря дает свои плоды.

Интриги определенно стало больше – если сравнивать по играм команд из Серебряного дивизиона с Золотым, то на Западе где-то треть матчей завершается в пользу команд Серебряного дивизиона.

Между дивизионами проходит одна игра, на нее легче настроиться, легче собраться, легче выполнить установку тренера и забрать свои очки, которые нужны для попадания в тройку Серебряного дивизиона.

Там своя борьба, наверху своя борьба, эта интрига увеличивается с каждой игрой, потому что плей-офф все ближе», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

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