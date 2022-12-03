Гуськов о сокращении игр в МХЛ: «Молодым в 16-20 лет надо много тренироваться, оттачивать мастерство. Больше 64 матчей играть было нельзя»

назвал причины сокращения количества матчей в регулярном .

«Мы шли к тому, чтобы количество матчей сократить. В том формате, который проводился, больше 64 матчей играть было нельзя.

Было много выездов, спаренные игры, команды находились в поездках по две-три недели. Это тоже послужило фактором того, чтобы были перерывы, поскольку в возрасте 16-20 лет надо больше тренироваться, работать над собой.

Я прекрасно понимаю, что ни одна тренировка не заменит игру, чем больше играешь, тем больше получаешь опыта.

Но чтобы выйти на игру, надо уметь что-то делать и показывать. Молодым надо много тренироваться, оттачивать свое мастерство, и в появившихся паузах у них будет эта возможность.

Мы уменьшили бюджетные затраты команд Запада, у нас на Дальний Восток летят за один перелет, раньше было два. Вы представляете, какие финансовые расходы клуб несет? Я уверен, что это отразится на финансовом положении каждой команды», – сказал вице-президент по развитию молодежного хоккея.