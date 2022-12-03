Валерий Покровский: «Никишин может быть одним из ведущих в НХЛ. Парень без пробелов, не помню у него ни одного слабого матча»

Валерий Покровский считает, что играет на уровне .

Защитник СКА набрал 30 (9+21) очков в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Никишин задрафтован «Каролиной».

– Когда Никишина обменяли из «Спартака» на вагон и маленькую тележку, у многих возникли вопросы в целесообразности такого решения. Но сейчас бросается в глаза, что Александр перерос КХЛ по уровню, хотя ему только 21.

– Да, думаю, и в НХЛ он может быть одним из ведущих. Это парень без пробелов: и в обороне здорово играет, жесткий, габаритный, и в то же время очень полезен в атаке.

Может и в большинстве выходить, и в меньшинстве, и в равных составах. Практически не ошибается. Если в хорошей форме, то незаменим.

– Почти идеальный образ.

– Да, и в сборной Александр будет лидером, в КХЛ сейчас, без сомнений, он номер один среди защитников.

Во-первых, молодой. Во-вторых, у него огромное количество плюсов, парень раскрепощен. Не помню у Никишина ни одного слабого матча. Это человек уровня НХЛ. Когда он туда поедет, думаю, не затеряется, – сказал бывший защитник клубов .