Дементьев о Знарке: «Информационное давление сыграло свою роль. Тренер будет востребован на рынке, еще сможет проявить себя»

оценил увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

– – признанный специалист в хоккее, и неудивительно, что он занял пост в таком серьезном клубе, как «Ак Барс».

Но в последнее время, конечно, информационное давление сыграло свою роль, и он принял решение уйти с этого поста.

Хотел бы пожелать Олегу Валерьевичу самого доброго, дальнейших успехов.

Я уверен, что этот тренер будет востребован на рынке, и он еще не раз сможет проявить себя, побеждая в разных соревнованиях

– Как вы относитесь к мнению, что состав «Ак Барса» был слишком звездным для Знарка?

– «Слишком звездный состав» – это несправедливое определение для Знарка. Этот специалист может работать с игроками любого уровня, – сказал хоккейный агент.

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел