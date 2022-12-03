Дементьев о Знарке: «Информационное давление сыграло свою роль. Тренер будет востребован на рынке, еще сможет проявить себя»

Теги Ак Барс Олег Знарок КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев оценил увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

Олег Знарок – признанный специалист в хоккее, и неудивительно, что он занял пост в таком серьезном клубе, как «Ак Барс».

Но в последнее время, конечно, информационное давление сыграло свою роль, и он принял решение уйти с этого поста.

Хотел бы пожелать Олегу Валерьевичу самого доброго, дальнейших успехов.

Я уверен, что этот тренер будет востребован на рынке, и он еще не раз сможет проявить себя, побеждая в разных соревнованиях

– Как вы относитесь к мнению, что состав «Ак Барса» был слишком звездным для Знарка?

– «Слишком звездный состав» – это несправедливое определение для Знарка. Этот специалист может работать с игроками любого уровня, – сказал хоккейный агент.

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел

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