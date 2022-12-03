Уход Знарка стал для многих игроков «Ак Барса» потрясением. Он не прощался с командой после игры с «Локомотивом» («Матч ТВ»)

Уход Олега Знарка стал для многих игроков «Ак Барса» потрясением, он не прощался с командой.

Вчера стало известно, что тренер покинул казанский клуб по собственному желанию. Это произошло после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ над «Локомотивом» (3:2).

Знарок возглавил «Ак Барс» в это межсезонье. В текущем сезоне клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.

«Олег Валерьевич перед матчем не говорил, что это его последняя игра в «Ак Барсе». И после победы над «Локомотивом» у всех было радостное настроение. Мы выиграли три матча из четырех, команда на подъеме.

После матча Знарок в хорошем настроении зашел в раздевалку, нормально общался. Ничто не предвещало. И с командой он официально не попрощался.

Может быть, это произойдет в субботу – сейчас уже ночь. Но реально такой внезапный уход Знарка для многих стал потрясением. Да, об этом много говорили по ходу сезона. Но прямо сейчас и вот так этого не ждали», – приводит слова одного из игроков команды.

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