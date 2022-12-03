Брэди Ткачак сделал хет-трик Горди Хоу в игре с «Рейнджерс» – дубль (на 60-й и в овертайме), передача и драка с Трубой

Капитан «Оттавы» сделал хет-трик (гол, передача и драка) в матче с «Рейнджерс».

Канадский клуб обыграл нью-йоркцев (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

23-летний форвард «Сенаторс» забросил 2 шайбы (первую – на 60-й минуте, вторую – в овертайме), отметился результативной передачей на Тима Штюцле и подрался с капитаном во втором периоде.

Ткачак был признан первой звездой встречи. Он проводил свой 300-й матч в лиге, первый гол стал для него 100-м. Всего у него 220 (101+119) очков.