Лавиолетт о «Вашингтоне» в матче с «Сиэтлом»: «Очень мало хорошего. Сегодня мне нечему порадоваться»

недоволен игрой в матче с «Сиэтлом» (2:3 ОТ).

«Кэпиталс» вели со счетом 2:0 после первого периода, но в итоге потерпели поражение.

«Сегодня было очень мало хорошего. Было мало моментов, когда мы играли так, как нужно.

Так было на протяжении всей игры, всех трех периодов. Мне сегодня нечему порадоваться», – сказал главный тренер «столичных».

Кузнецов против «Сиэтла»: 3-й матч подряд без очков, 3 броска, 2 минуты штрафа (соперник забил) и 29% на точке за 16:27