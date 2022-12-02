Лавиолетт о «Вашингтоне» в матче с «Сиэтлом»: «Очень мало хорошего. Сегодня мне нечему порадоваться»

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Питер Лавиолетт недоволен игрой «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом» (2:3 ОТ). 

«Кэпиталс» вели со счетом 2:0 после первого периода, но в итоге потерпели поражение. 

«Сегодня было очень мало хорошего. Было мало моментов, когда мы играли так, как нужно.

Так было на протяжении всей игры, всех трех периодов. Мне сегодня нечему порадоваться», – сказал главный тренер «столичных». 

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