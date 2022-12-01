Марнер набрал очки в 18-м матче подряд и повторил клубный рекорд «Торонто». Он забил в пустые ворота «Сан-Хосе» со 2-й попытки

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Митч Марнер набрал очки в 18-м матче подряд и повторил клубный рекорд «Торонто».

Форвард «Лифс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:1). Канадец со 2-й попытки поразил пустые ворота «Шаркс» и установил окончательный счет. Его признали первой звездой встречи. 

Текущая результативная серия игрока составляет 18 матчей (24 очка на отрезке, 7+17). Всего в сезоне – 29 (8+21) баллов в 24 играх. 

Марнер повторил клубный рекорд «Лифс» по продолжительности результативной серии. 

Он разделил его с Дэррилом Ситтлером (18 матчей в сезоне-1977/78) и Эдди Ольчиком (18 матчей в сезоне-1988/89).

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