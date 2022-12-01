Марнер набрал очки в 18-м матче подряд и повторил клубный рекорд «Торонто». Он забил в пустые ворота «Сан-Хосе» со 2-й попытки

набрал очки в 18-м матче подряд и повторил клубный рекорд .

Форвард «Лифс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с (3:1). Канадец со 2-й попытки поразил пустые ворота «Шаркс» и установил окончательный счет. Его признали первой звездой встречи.

Текущая результативная серия игрока составляет 18 матчей (24 очка на отрезке, 7+17). Всего в сезоне – 29 (8+21) баллов в 24 играх.

Марнер повторил клубный рекорд «Лифс» по продолжительности результативной серии.

Он разделил его с Дэррилом Ситтлером (18 матчей в сезоне-1977/78) и Эдди Ольчиком (18 матчей в сезоне-1988/89).