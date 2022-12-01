КХЛ определила лучших хоккеистов ноября.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший 7 побед в 10 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он отразил 96,01% бросков при коэффициенте надежности 1,50. В матче с «Трактором» Серебряков сделал шатаут.

Лучшим защитником стал Ник Эберт («Автомобилист»), набравший 12 (5+7) очков в 10 играх. Эберт завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11». На его счету также две победные шайбы, один силовой прием, семь заблокированных бросков и четыре отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА). Он набрал 19 (9+10) баллов в 12 играх месяца. Гусев завершил только один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+11». На его счету также одна победная шайба, один силовой прием, три заблокированных броска и четыре отбора шайбы.