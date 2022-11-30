Глеб Кузьмин о том, кто будет лучшим игроком ЧМ по футболу: «Месси. Победителем станет Аргентина»

Игроки «Салавата Юлаева» поделились мнением о фаворитах чемпионата мира по футболу-2022.

«Фаворитами являются, наверное, Германия, Франция, Бразилия, Аргентина, Англия. Мне кажется, это самые стопроцентные фавориты на кубок. Следить буду за Аргентиной. Болеть тоже.

Думаю, преподнести сюрприз может Уругвай. А выиграет Аргентина», – сказал Данил Алалыкин.

– Кто будет главным фаворитом этого чемпионата мира и за кого лично вы будете болеть?

– Аргентина и Аргентина.

– Кто станет лучшим игроком этого чемпионата мира?

– Месси.

– Кто станет победителем турнира и какая команда может преподнести большой сюрприз?

– Победитель – Аргентина, а сюрприз Франция может [преподнести], – считает Глеб Кузьмин.