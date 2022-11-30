Дилан Строум об Овечкине: «В этом сезоне у него 13 голов, из них 8 или 9 были рекордными»

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Дилан Строум констатировал, что почти каждый гол Овечкина является рекордным. 

Сегодня капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ванкувером» (5:1), что позволило ему превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в гостевых матчах за карьеру (403 против 402). 

«В этом сезоне у него 13 голов, из них 8 или 9 были рекордными. 

Я уверен, вы увидите видео с нашей реакцией после игры, когда мы узнали об этом. Это было круто. 

Каждый раз, когда ты обгоняешь Уэйна Гретцки в чем-либо, это заслуживает тех аплодисментов, которые он получил», – сказал форвард «Кэпиталс». 

🔥🔥🔥 Овечкин побил рекорд Гретцки – по голам на выезде. И еще два не забил – штанга и перекладина

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