Форвард «Ак Барса» Галимов о 6:2 с «Сочи»: «Немножко расслабили булки, получили шайбу. Но ничего, вовремя собрались»

Нападающий высказался о победе над .

Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

– Насколько были заряжены? Все-таки «Сочи» в самом низу таблицы.

– Да, все были заряжены. Как правильно Никита Дыняк сказал перед игрой: нужно подниматься выше по таблице, нужно начинать выигрывать. В принципе, неплохо сыграли. Всех с победой.

– Был план на быстрый гол или так получилось? Кагарлицкий был на обложке программки на матч и забил на второй минуте.

– Так получилось. Хорошо, что забили первыми и почувствовали игру.

– Показалось, что после 3:0 немного расслабились. Это так?

– Да, немножко расслабили булки, вот и получили одну. Но ничего, вовремя собрались, не допустили каких-то ошибок. Парни забили и все нормально.

– Ваш гол где-то стал определяющим. Импровизация или наигранная комбинация?

– Нет, Дынька (Никита Дыняк, – прим.) хорошо бросил, я добил. Ничего сверхъестественного.

– В концовке спокойно на опыте сыграли?

– Нет, надо было свои моменты забивать. Играли также, не откатываясь. Нужно было почувствовать хоккей, в который мы будем играть. И в какой-то степени у нас это получилось.

– Шипачев и Кагарлицкий набрали 1+2, дубль от Воронкова. Насколько это добавляет эмоций парням?

– Надо было почувствовать и им, набрать очки, чтобы у них появилась уверенность. Я думаю, это получилось, молодцы.

– Череда игр, рутина. Откуда черпаете эмоции?

– Каждый по своему, кто-то с семьей больше. Я с друзьями. Так игр много, нужно восстанавливаться, чтобы провести домашнюю серию, – сказал Галимов.