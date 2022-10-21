Прокуратура запросила 24 года для экс-президента «Адмирала» Магомедова по делу о создании ОПГ. За них с братом поручались Хабиб, Касатонов, Якушев и Тимченко

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Прокуратура запросила для экс-президента «Адмирала» Зиявудина Магомедова 24 года колонии.

Государственное обвинение запросило для основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова 24 года, а его брата Магомеда – 21 год колонии строгого режима.

Им вменяют создание организованного преступного сообщества, мошенничество и растрату. Речь идет о хищении более 11 миллиардов рублей. 

Кроме того, каждому из них потребовали назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Братья не признают вину.

В 2020 году было арестовано имущество братьев на 45 млрд руб. Два года спустя Хамовнический суд изъял у Магомедовых в пользу государства 750 млн долларов. 

Осенью 2021 года поручителем за Магомеда Магомедова выступил бизнесмен Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ и президент СКА), но Мещанский суд Москвы ему отказал.

Этой весной за одного из братьев поручились бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, а также бывшие хоккеисты сборной СССР Александр Якушев и Алексей Касатонов.

В 2018 году за Зиявудина Магомедова поручался бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов, а также бывшие хоккеисты Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Сергей Макаров.

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