Прокуратура запросила 24 года для экс-президента «Адмирала» Магомедова по делу о создании ОПГ. За них с братом поручались Хабиб, Касатонов, Якушев и Тимченко

Прокуратура запросила для экс-президента Зиявудина Магомедова 24 года колонии.

Государственное обвинение запросило для основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова 24 года, а его брата Магомеда – 21 год колонии строгого режима.

Им вменяют создание организованного преступного сообщества, мошенничество и растрату. Речь идет о хищении более 11 миллиардов рублей.

Кроме того, каждому из них потребовали назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей и ограничение свободы на два года после отбытия наказания. Братья не признают вину.

В 2020 году было арестовано имущество братьев на 45 млрд руб. Два года спустя Хамовнический суд изъял у Магомедовых в пользу государства 750 млн долларов.

Осенью 2021 года поручителем за Магомеда Магомедова выступил бизнесмен (председатель совета директоров и президент СКА), но Мещанский суд Москвы ему отказал.

Этой весной за одного из братьев поручились бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, а также бывшие хоккеисты сборной СССР Александр Якушев и .

В 2018 году за Зиявудина Магомедова поручался бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов, а также бывшие хоккеисты Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Сергей Макаров.