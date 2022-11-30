Овечкин забросил 2+ шайбы за матч в 160-й раз в карьере в НХЛ. Он на 2-м месте в истории, у Гретцки – 189 дублей

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Александр Овечкин забросил 2+ шайбы за матч в 160-й раз в карьере в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (5:1). 

Это 160-й матч Овечкина в регулярках с 2 или более шайбами. По их числу он занимает 2-е место в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (189). 

В топ-5 также входят Бретт Халл (158), Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147). 

Овечкин забил 792-й и 793-й голы в НХЛ. До Хоу – 8 шайб, до Гретцки – 101

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