У Овечкина 158 матчей с 2+ шайбами в НХЛ – как у Халла. Лишь у Гретцки больше – 189

Александр Овечкин делит второе место в истории НХЛ по матчам с двумя и более голами.
Форвард «Вашингтона» оформил дубль в игре с «Вегасом» (3:4 ОТ).
Это был его 158-й матч с 2+ заброшенными шайбами. Россиянин догнал по этому показателю экс-нападающего «Сент-Луиса» Бретта Халла, впереди лишь Уэйн Гретцки – у него 189 подобных игр.
Подробно со статистикой выступлений Овечкина можно ознакомиться здесь.
Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров