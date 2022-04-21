У Овечкина 158 матчей с 2+ шайбами в НХЛ – как у Халла. Лишь у Гретцки больше – 189

делит второе место в истории по матчам с двумя и более голами.

Форвард оформил дубль в игре с (3:4 ОТ).

Это был его 158-й матч с 2+ заброшенными шайбами. Россиянин догнал по этому показателю экс-нападающего «Сент-Луиса» Бретта Халла, впереди лишь – у него 189 подобных игр.

Подробно со статистикой выступлений Овечкина можно ознакомиться здесь.

Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров