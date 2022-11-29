Свечников про самую дорогую вещь: «Костюм – около 2-3 тысяч долларов. Игра – это праздник, ты должен быть серьезным, солидным»

назвал стоимость своего самого дорогого костюма.

– У тебя большой контракт. Понятно, ты купил дом. На что бы ты копил деньги?

– Трудный вопрос. Наверное, просто на будущее, чтобы у твоей семьи все было хорошо, чтобы у твоих детей потом все было хорошо, только на это сейчас, я думаю.

– В России многие хоккеисты покупают себе дорогие часы, одежду. Какая самая дорогая вещь, которую ты себе когда-либо покупал?

– Костюм, наверное, дорогой был, кофта какая-нибудь. Я не то чтобы там тратился на это постоянно, просто есть пара вещей, как и у всех ребят, которые играют на таком уровне.

– За сколько? 2-3 тысячи долларов?

– Да, около того.

– В НХЛ строгий регламент по поводу одежды на игру?

– Раньше было гораздо строже. На самом деле надо было галстук надевать, туфли.

В этом году гораздо проще стало, многие не надевают галстук, иногда в кроссовках приезжают, я тоже любитель этого. Раньше было гораздо труднее, нам и в самолете положено быть в костюме.

У тренера спрашивали, можно ли в обычной одежде. Он отвечал, что 20 лет отыграл в этой лиге и всегда ходил в костюме.

Не было ни одной игры, чтобы он приехал в обычной одежде. «И вы будете нарушать мой ритуал?» У нас тренер – звезда , я в этом плане согласен полностью, потому что игра – это праздник, и ты должен быть серьезным, солидным.

Если бы я был в обычной одежде, не было бы полноценного ощущения, что иду на игру, – сказал нападающий «Каролины».