Свечников о причинах проблем «Каролины» в плей-офф: «Сам не знаю, вроде хорошая команда, все куски собраны. Опыт есть. Пока что звезды не сошлись»

высказался о проблемах «Каролины» в плей-офф в последних сезонах.

– Ты доволен контрактом?

– Конечно, восемь лет, мне все нравится. У нас в «Каролине» хорошая команда, мы в каждом сезоне играем в плей-офф, есть шансы на Кубок каждый год. Самое главное для меня - выиграть . Мы к этому идем.

– Уже пару лет кажется, что вот он, сезон «Каролины», теперь-то должны выигрывать. Что в прошлом сезоне не получилось?

– Сам не знаю, вроде была хорошая команда, все куски собраны. Можно говорить, что опыта не хватило, но это уже неправильно. Мы четвертый год в плей-офф, вроде опыт есть. Наверное, все звезды должны вместе сойтись, и тогда получится. Пока что они не сошлись. Нужно получше в каких-то ситуациях играть - меньшинстве, большинстве. Тогда, возможно, все получится.

– играет всегда в одном стиле. И когда надо что-то поменять, складывается впечатление, что у вас нет плана Б. Это так?

– Я согласен, мы играем по одной системе. Понятно, что в плей-офф мы что-то меняем, подстраиваемся под соперника, разбираем их игру. В этом плей-офф мы также разбирали команды, немного меняли выходы из зоны, добавили поперечные передачи.

Посмотрим, что будет в этом сезоне, что нам дадут тренеры. Если они захотят что-то поменять, мы будем выполнять, – сказал форвард «Харрикейнс».