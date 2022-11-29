«Металлург» выиграл 4 матча подряд, пропуская одну шайбу за игру. Следующий соперник – ЦСКА

«Металлург» продлил победную серию в Фонбет чемпионате .

Команда тренера обыграла «Куньлунь» (6:1) в игре регулярного чемпионата, одержав четвертую победу подряд.

Магнитогорский клуб до этого переиграл «Трактор» (2:1 ОТ) и дважды подряд «Салават Юлаев» (2:1 и 3:1). В четырех последних матчах команда пропускала только одну шайбу за игру.

находится на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 играх.

Следующий матч магнитогорской команды запланирован 2 декабря против ЦСКА.