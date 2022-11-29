19-летний Дронык о дебюте в КХЛ за ЦСКА: «Удивлен вызову, спасибо за возможность. Мандража не было, больше интерес, как там и что»

Василий Дронык поделился эмоциями после проведения дебютной игры в .

19-летний нападающий сыграл 7 минут и 45 секунд в матче против (6:4).

– Эмоции только положительные, спасибо за возможность. Очень рад этому событию, старался показать свой максимум, где-то играл попроще, но считаю, что выложился по полной и спасибо еще раз за победу.

– Не самое удачное начало матча, с чем это связываешь и о чем говорили в перерыве?

– Связать с чем-то не могу, просто соперник наверное очень активно начал, где-то может им и повезло. В перерыве говорили о том, что нужно переводить шайбу в чужую зону и играть больше в атаке.

– В молодежке очень удачный сезон, много очков. Удивлен ли вызову в главную команду?

– Удивлен был, еще раз спасибо за возможность. Мандража не было, был больше интерес, как там и что там. Когда вышел на лед, никакого мандража не было, после пары смен уже вкатился в игру.

– Разговаривали с более старшими партнерами, какие были советы?

– Сказали просто не волноваться, играть проще и особо больше ничего не было, – сказал Дронык.