Защитник «Вегаса» Мартинес заблокировал 100 бросков в 24 играх сезона. Проворов идет на 3-м месте – 57 блок-шотов
Защитник «Вегаса» занимает первое место в НХЛ по количеству заблокированных бросков.
Алек Мартинес сделал 100 блок-шотов в 24 матчах нынешнего регулярного чемпионата.
У находящегося на второй позиции по этому показателю Дэвида Савара («Монреаль») – 65 заблокированных бросков в 21 игре.
Третье место делят российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и защитник «Рейнджерс» Джейк Труба – они заблокировали по 57 бросков.
В десятке лучших находятся еще два российских защитника – Александр Романов (51 блок-шот в 23 играх) и Михаил Сергачев (50 блок-шотов в 21 матчах.
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