Защитник «Вегаса» Мартинес заблокировал 100 бросков в 24 играх сезона. Проворов идет на 3-м месте – 57 блок-шотов

Защитник занимает первое место в по количеству заблокированных бросков.

Алек Мартинес сделал 100 блок-шотов в 24 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

У находящегося на второй позиции по этому показателю Дэвида Савара ( ) – 65 заблокированных бросков в 21 игре.

Третье место делят российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и защитник Джейк Труба – они заблокировали по 57 бросков.

В десятке лучших находятся еще два российских защитника – Александр Романов (51 блок-шот в 23 играх) и (50 блок-шотов в 21 матчах.