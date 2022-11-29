Защитник «Вегаса» Мартинес заблокировал 100 бросков в 24 играх сезона. Проворов идет на 3-м месте – 57 блок-шотов

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Защитник «Вегаса» занимает первое место в НХЛ по количеству заблокированных бросков.

Алек Мартинес сделал 100 блок-шотов в 24 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

У находящегося на второй позиции по этому показателю Дэвида Савара («Монреаль») – 65 заблокированных бросков в 21 игре.

Третье место делят российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и защитник «Рейнджерс» Джейк Труба – они заблокировали по 57 бросков.

В десятке лучших находятся еще два российских защитника – Александр Романов (51 блок-шот в 23 играх) и Михаил Сергачев (50 блок-шотов в 21 матчах.

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