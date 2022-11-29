Мартемьянов о 3:2 с «Северсталью»: «В 3-м периоде «Сибирь» перешла на три пятерки, завелась. Попросили активнее играть в чужой зоне»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2).

«Мы готовились к тому, что «Северсталь» будет очень быстро играть в короткий пас. Мобильные нападающие, быстрые переходы были из обороны в атаку, из атаки в оборону.

Они выглядели посвежее, и первые два периода у нас не сложились. У нас были ненужные удаления, пропустили в меньшинстве два гола.

Затем перешли на три пятерки, парни завелись, мы попросили активнее играть в чужой зоне, что принесло свои плоды. Свои ошибки мы помним. Сегодня третий период показал, что мы на правильном пути», – сказал .