Заварухин о 4:3 с «Барысом»: «Автомобилист» плохо начал, не было концентрации. В перерыве сказал многим, что думаю после двух пропущенных шайб»

Главный тренер высказался о победе над .

Екатеринбуржцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3).

«Мы плохо начали, не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за это соперник наказал.

В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих двух пропущенных шайб», – сказал Заварухин.