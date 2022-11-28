Заварухин о 4:3 с «Барысом»: «Автомобилист» плохо начал, не было концентрации. В перерыве сказал многим, что думаю после двух пропущенных шайб»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Барыс Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Барысом»

Екатеринбуржцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3).

«Мы плохо начали, не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за это соперник наказал.

В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих двух пропущенных шайб», – сказал Заварухин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные