Заварухин о 4:3 с «Барысом»: «Автомобилист» плохо начал, не было концентрации. В перерыве сказал многим, что думаю после двух пропущенных шайб»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Барысом».
Екатеринбуржцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3).
«Мы плохо начали, не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за это соперник наказал.
В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих двух пропущенных шайб», – сказал Заварухин.
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