Кожевников о «Салавате»: «Чего-то не хватает, но игра есть. Они же не проигрывают по 5-6 шайб»

прокомментировал результаты в .

Команда из Башкортостана проиграла семь из восьми последних матчей и занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

«Чего-то не хватает, да. Молодежи тоже надо опыта набираться. Но давайте так: у всех спады по шесть-семь игр. У СКА были.

Любую команду возьмите, это нормальная вещь. Они же не проигрывают по пять-шесть шайб, они проигрывают в одну-две от силы.

Игра есть, все придет. Многие команды это прошли, многие пройдут еще. Удивляться здесь нечему. Пока», – сказал двукратный олимпийский чемпион.