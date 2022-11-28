Кожевников о «Салавате»: «Чего-то не хватает, но игра есть. Они же не проигрывают по 5-6 шайб»
Александр Кожевников прокомментировал результаты «Салавата Юлаева» в КХЛ.
Команда из Башкортостана проиграла семь из восьми последних матчей и занимает пятое место в таблице Восточной конференции.
«Чего-то не хватает, да. Молодежи тоже надо опыта набираться. Но давайте так: у всех спады по шесть-семь игр. У СКА были.
Любую команду возьмите, это нормальная вещь. Они же не проигрывают по пять-шесть шайб, они проигрывают в одну-две от силы.
Игра есть, все придет. Многие команды это прошли, многие пройдут еще. Удивляться здесь нечему. Пока», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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