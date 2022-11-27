Галиев об «Ак Барсе»: «Мы должны делать победные серии. Надо продолжать в том же духе, набирать уверенность в атаке»

рассказал о победе «Ак Барса» над (6:2).

– Получилось много забить, хорошо сыграли в нападении, в большинстве. Хорошая игра для нас, порадовали болельщиков, надо продолжать в том же духе, набирать уверенность в атаке.

– После выезда была небольшая пауза без матчей. Это помогло восстановить силы?

– После выходного была хорошая тренировка, все чувствовали себя хорошо на льду. Думаю, что помогло.

– «Ак Барс» последний раз выигрывал три матча подряд в сентябре. Получится ли продлить победную серию?

– Конечно, мы хотим этого. Мы должны делать такие серии. Все зависит от нас, от настроя. Надо сделать выводы по прошлому поражению в Новосибирске и, надеюсь, все будет хорошо.

– Какие изменения в лучшую сторону вы бы смогли отметить в двух победных матчах?

– Играли с шайбой в зоне атаки, где-то заставляли выдергиваться защитников, накладывали смены. Вынуждали соперников тратить силы, и дальше работали по их ошибкам, – сказал нападающий .