Шепелев о голе «Спартаку»: «Сначала подумал, что Тертышный забил. Очень сильно за него обрадовался»

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Александр Шепелев рассказал о первой шайбе в КХЛ в ворота «Спартака».

«Трактор» уступил московскому клубу в игре Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:5.

– До конца играли сегодня, бились, старались. Все выкладывались. Не хватило заброшенных шайб.

– Поздравляем с первой заброшенной шайбой в КХЛ.

– Я сначала подумал, что Никита Тертышный забил. Очень сильно за него обрадовался. Когда приехал на скамейку, то сказали, что это моя дебютная шайба в лиге. Мне приятно.

– Этот момент был импровизацией или все-таки домашняя заготовка?

– Я выжал максимум из момента. Альберт Яруллин перевел шайбу, я поймал рукой и бросил, – сказал защитник «Трактора».

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