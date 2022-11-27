Гатиятулин о 3:5 со «Спартаком»: «У «Трактора» есть проблемы с реализацией, не хватает завершения. Это повлияло на исход матча»

Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от со счетом 3:5.

– Нас наказали за наши же ошибки. Соперник этим воспользовался.

Есть проблемы с реализацией: были моменты в большинстве и при выходах «два в один». Не хватает нам завершения. Эти моменты повлияли на исход матча.

– пропустил пять шайб. Думали поменять его раньше? Можно ли сказать, что вы ошиблись с выбором стартового голкипера?

– Если брать результат, то да. Были моменты, сказали Сергею Мыльникову разминаться и готовиться. В меньшинстве Илья сыграл уверенно, поэтому не стали менять.

В четвертой шайбе – выпустили свежее звено, но неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили.

В третьем периоде были вынуждены перейти на игру в три звена, чтобы взвинтить темп. Местами получалось.

– Как прокомментируете удаление ?

– Не смотрел этот момент. Посмотрим, разберем, сделаем выводы. Возможно, эмоции где-то перехлестнули.

– В одном из моментов психовал на скамейке. Что-то говорили ему в перерыве, пытались его успокоить?

– Мы всегда обращаем внимание в таких моментах на то, что эмоции нужно сдерживать. Они должны быть направлены в нужное русло. На Никиту давит отсутствие шайб, он очень хочет забить, – сказал главный тренер .