Гатиятулин о 3:5 со «Спартаком»: «У «Трактора» есть проблемы с реализацией, не хватает завершения. Это повлияло на исход матча»

Теги Трактор Спартак Илья Проскуряков КХЛ Сергей Калинин Анвар Гатиятулин Никита Тертышный Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от «Спартака» со счетом 3:5.

– Нас наказали за наши же ошибки. Соперник этим воспользовался.

Есть проблемы с реализацией: были моменты в большинстве и при выходах «два в один». Не хватает нам завершения. Эти моменты повлияли на исход матча.

Илья Проскуряков пропустил пять шайб. Думали поменять его раньше? Можно ли сказать, что вы ошиблись с выбором стартового голкипера?

– Если брать результат, то да. Были моменты, сказали Сергею Мыльникову разминаться и готовиться. В меньшинстве Илья сыграл уверенно, поэтому не стали менять.

В четвертой шайбе – выпустили свежее звено, но неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили.

В третьем периоде были вынуждены перейти на игру в три звена, чтобы взвинтить темп. Местами получалось.

– Как прокомментируете удаление Сергея Калинина?

– Не смотрел этот момент. Посмотрим, разберем, сделаем выводы. Возможно, эмоции где-то перехлестнули.

– В одном из моментов Никита Тертышный психовал на скамейке. Что-то говорили ему в перерыве, пытались его успокоить?

– Мы всегда обращаем внимание в таких моментах на то, что эмоции нужно сдерживать. Они должны быть направлены в нужное русло. На Никиту давит отсутствие шайб, он очень хочет забить, – сказал главный тренер «Трактора».

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