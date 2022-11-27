Светлов о поражении 2:6: «Ак Барс» был намного быстрее «Сочи». У нас очень много молодежи, которая учится, набирается опыта»

дал комментарий после поражения от со счетом 2:6.

− Казань очень хорошо вышла на лед, хорошее движение, переигрывали нас, заставили нас ошибаться.

Соперник был намного быстрее нас, заставил ошибаться. Были хорошие эпизоды, ребята до конца старались. У нас очень много молодежи, которая учится, набирается опыта.

Да, хотелось бы чаще побеждать, но на сегодняшний день не получается. Опыта набираемся, хоть и совершаем ошибки. На своих ошибках будем учиться.

− У «Сочи» идет череда поражений, но команде удавалось цепляться за очки. Какие ключевые проблемы вам мешают построить свою игру?

− У нас 10 человек из основного состава не играет – грипп, инфекции. Много ребят пришло из фарм-клуба в МХЛ. Сложно, когда в один момент накопились травмы и болезни. Это глобальная проблема. Учим молодых ребят. Нашей молодой команде важно начало игры.

Первый-второй гол важны – если забиваем их, то цепляемся, появляется собранность. Когда пропускаем – приходится отыгрываться, допускаем ошибки, а соперник их реализует.

− После 0:3 показалось, что «Сочи» перехватил инициативу.

− 1:3, шанс зацепиться, но пропустили обидный гол за 9 секунд до конца второго периода.

Если бы закончили период при 1:3, то был шанс зацепиться за игру. У нас не хватает мастерства, опыта, чтобы правильно сыграть в ключевых моментах, – сказал главный тренер .