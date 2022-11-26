Светлов после 4 поражений «Сочи» кряду: «У клуба хорошее будущее – мы на это и работаем»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:5).

Южане потерпели 4-е поражение подряд.

«Сегодня первый период не получился. Начали как-то скованно, боязливо, неуверенно, много проиграли борьбы, противник заставил нас ошибаться. С удалениями не справились, пропустили два гола, пришлось отыгрываться.

В целом второй и третий периоды играли довольно-таки достойно, шайбу контролировали, создавали моменты, голы забили, была с нашей стороны агрессивная атака.

У нас есть свои проблемы: вирус по команде ходит, есть игроки, которые только что поправились – вчера температура была, а сегодня – нет, некоторые болеют, с температурой лежат. Тем не менее у нас есть хорошая возможность привлечь молодых ребят из нашей системы – из «Ростова» и «Капитана».

Я смотрю, ребята талантливые, даем им шанс играть – показывают хорошую игру. Да, ребята еще молодые, сырые, с ними сложно еще выигрывать стыковые матчи, но они растут, прибавляют. Я вижу, что у клуба хорошее будущее – мы на это и работаем.

Слышал сегодня болельщиков, которые за нас болели – им огромное спасибо, что в такие моменты, такие минуты нашу молодую команду поддерживают и помогают эмоциями», – сказал .