Чехович об игре за «Локомотив»: «От меня не ждут, что буду тафгаем, но в каких-то моментах приходится идти в силовую борьбу. Нужно придерживаться системы»

Иван Чехович высказался касательно своей игры в сезоне-2022/23.

– В этом сезоне вы добавили в силовой борьбе. Специально старались улучшить этот компонент?

– Здесь другая система, другие требования. Понимаю: от меня не ждут, что я буду тафгаем, но в каких-то моментах приходится идти в силовую борьбу. Выбора нет – есть система, нужно ее придерживаться.

– Травма в октябре сильно повлияла на дальнейший игровой тонус после возвращения на лед?

– Конечно, она выбила меня из строя – я пропустил около трех-четырех недель. Пришлось заново вкатываться, хоть я и тренировался по плану во время травмы. Но все равно это был другой ритм, поэтому в первых играх после возвращения было тяжело, – сказал нападающий .