Никитин о травме Чеховича: «Пропустит 2-3 недели тренировок. Надеемся, что все не так плохо, как казалось изначально»
Главный тренер «Локомотива» рассказал о состоянии травмированных хоккеистов команды.
«Иван Чехович начал тренироваться на «земле». 2-3 недели тренировочного процесса пропустит однозначно, но надеемся, что все не так плохо, как казалось изначально.
Даня Тесанов пока не выходил на лед, занимается в зале.
Алексей Марченко через неделю возвращается из Германии. Если все нормально, приступает к тренировочному процессу», – сказал Игорь Никитин.
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