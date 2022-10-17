Никитин о травме Чеховича: «Пропустит 2-3 недели тренировок. Надеемся, что все не так плохо, как казалось изначально»

Главный тренер рассказал о состоянии травмированных хоккеистов команды.

начал тренироваться на «земле». 2-3 недели тренировочного процесса пропустит однозначно, но надеемся, что все не так плохо, как казалось изначально.

Даня Тесанов пока не выходил на лед, занимается в зале.

через неделю возвращается из Германии. Если все нормально, приступает к тренировочному процессу», – сказал .