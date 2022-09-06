Кудашов о «Динамо» после 6:1 с «Нефтехимиком»: «Нормальная игра. Хотя ляпов все равно было достаточно, новой команде это свойственно»

высказался о разгроме «Нефтехимика».

крупно обыграло нижнекамцев (6:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В первую очередь, хочу поздравить болельщиков, хотя их и немного сегодня было. Поддерживали и гнали вперед. Нормальная получилась игра. Немного медленное начало было, затем включили скорости и хорошо стало получаться. И в атаке неплохо сыграли и в обороне не особо так сопернику дали что-то сделать. Хотя ляпов все равно было достаточно, но это свойственно и молодым ребятам, и вообще новой команде.

– «Динамо» сейчас так активно двигается, что даже страшновато – впереди марафон. Хватит ли сил на все?

– Двигаемся, а дальше уже будем смотреть конкретно как восстанавливать, как тренировать. Иногда бывает форсированная подготовка, но у нас она была стандартная, поэтому было время и восстановиться после предсезонки, и достаточное количество игр сыграли, чтобы вкатиться в сезон. Поэтому постараемся вывести команду, чтобы не было спадов-подъемов в физическом плане.

– Один из ключевых моментов матча – ваш правильный запрос судьям на просмотр эпизода со взятием ворот. Была ли это команда сверху и была ли полная уверенность в том, что гол не будет засчитан?

– Команду сверху получили. Уверенным никогда нельзя быть. Несмотря на то, что видно было даже на мониторе на лавке, риск все равно был, потому что с других ракурсов может по-другому быть.

– выпал из состава. Насколько серьезное у него повреждение?

– Несерьезно, но, как я уже не раз говорил, игр впереди много – будут свежие, новые игроки заходить. Это совершенно нормально. У Кирилла небольшое повреждение, дали отдохнуть, – сказал главный тренер московского клуба.