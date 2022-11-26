Кочетков о 1-м шатауте в НХЛ: «Это был большой матч для меня. Я не так часто играю на ноль»

высказался о своем первом шатауте в .

15 ноября вратарь «Каролины» впервые сыграл на ноль, отразив все 27 бросков «Чикаго».

Кочетков, подписавший новое соглашение с клубом на 4 года со средней зарплатой 2 миллиона долларов в год, ответил на вопросы журналистов с помощью партнера по команде .

Свечников (переводит вопрос журналиста): Когда ты на ноль сыграл... Что ты думаешь о той игре, какие были эмоции?

Кочетков: Они, наверное, после этого шатаута и решили подписать (оба смеются).

Скажи, что это была большая игра для меня, потому что я не так часто играю на ноль. Надеюсь, что буду играть чаще. Любой ноль для меня – это очень большой день.