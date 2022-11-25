Сергей Черкас: «У СКА команда хорошего уровня, но без звезд. К этой категории можно отнести только Гусева и Яшкина»

Сергей Черкас считает, что в нет такой звездности, как раньше.

– СКА до последнего времени был монолитом стабильности в КХЛ. Почему вдруг наступила черная полоса?

– Никакой неожиданности нет. Если проследить нынешний сезон, то все команды проходят этот путь. Недавно «Локомотив» проиграл пять матчей подряд. ЦСКА такая же серия ожидала, потом москвичи одержали пять побед, и только СКА их остановил.

Чемпионат плотный, матчей много, перелетов еще больше. И, конечно, путешествие на восток страны не могло не сказаться на питерской команде: здесь и разница во времени, усталость накопилась, травмированные игроки, кто-то заболел. Поэтому все так сложно и пошло.

– Совпало, что и в матче с «Ак Барсом» Знарка от увольнения спасала только победа.

– Да, Олег находился на грани увольнения. И его команда тогда провела одну из лучших игр, но после этой победы «Ак Барс» все равно продолжал терять очки. Выправить ситуацию казанцам до сих пор не удалось, и тут, скорее, дело в том, что СКА в тот момент находился если не в кризисе, то на спаде.

– Может, этот спад связан с тем, что стиль команды стал достаточно энергозатратным и все зависит от физического состояния игроков?

– Естественно. Все понимают, что сейчас в КХЛ нет такой звездности, как раньше. И СКА не исключение. У армейцев команда хорошего уровня, но без звезд. К этой категории можно отнести только Гусева, и, наверное, Яшкина. Весь остальной состав, начиная от вратарей, это игроки, которым тренерский штаб нашел место, правильно вписал в систему игры. Ведь тактика команды выбирается из того материала, который ты имеешь под рукой.

– Без сомнений.

– Если нет исполнителей, она не заработает. В СКА тренеры стараются своих хоккеистов нацелить на чужие ворота. И, когда это получается, петербуржцы выдают хорошие результаты, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.