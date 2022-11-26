Барабанов забил во 2-м матче подряд, получив «пас» от защитника «Кингс». У форварда «Сан-Хосе» 3+10 в 19 играх

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Александр Барабанов забил во 2-м матче подряд, поразив ворота «Лос-Анджелеса».

Российский нападающий «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (2:5) в результате ошибки защитника «королей» Шона Дурзи.  

Он забил во втором матче подряд, серия игр с очками – 3 матча. Всего на счету игрока стало 13 (3+10) очков в 19 играх сезона. 

Сегодня Барабанов (17:11, 4:18 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ. Также у него 1 силовой прием, 1 блок, 1 потеря и 1 перехват. 

«Шаркс» сыграли в Reverse Retro форме, посвященной «Калифорнии Голден Силс» – первой команде НХЛ из района залива Сан-Франциско. 

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