Барабанов забил во 2-м матче подряд, получив «пас» от защитника «Кингс». У форварда «Сан-Хосе» 3+10 в 19 играх

забил во 2-м матче подряд, поразив ворота .

Российский нападающий отличился в матче регулярного чемпионата против «Кингс» (2:5) в результате ошибки защитника «королей» .

Он забил во втором матче подряд, серия игр с очками – 3 матча. Всего на счету игрока стало 13 (3+10) очков в 19 играх сезона.

Сегодня Барабанов (17:11, 4:18 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ. Также у него 1 силовой прием, 1 блок, 1 потеря и 1 перехват.

«Шаркс» сыграли в Reverse Retro форме, посвященной «Калифорнии Голден Силс» – первой команде НХЛ из района залива Сан-Франциско.