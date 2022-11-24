Сергей Светлов: «Очень рад, что Попугаев вышел на новый уровень в «Сочи» и игрой за СКА подтверждает это. Незаменимых у нас нет»

ответил на вопрос о , который перешел в СКА.

18 ноября «Сочи» обменял нападающего в питерский клуб, получив взамен денежную компенсацию.

– Понимаете, кто заменит лучшего снайпера команды Никиту Попугаева, который перешел в СКА?

– Будем пробовать и искать сочетания.

Скажу прямо: незаменимых у нас нет. Ищем оптимальные сочетания, смотрим разные звенья. В процессе ротации будем подбирать варианты, которые нас устраивают.

Очень рад за Никиту, что он в вышел на новый уровень и своей игрой за подтверждает это, – сказал главный тренер «Сочи».