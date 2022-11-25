Подъяпольский после 1:2 с «Локомотивом»: «В «Северстали» было больше бросков, но и в СКА хватает работы. Держал себя в тонусе»

высказался о небольшой нагрузке в матчах за .

В игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2 ОТ) вратарь клуба из Санкт-Петербурга отразил 23 броска из 25.

– Хорошая игра, много борьбы. Защитники часто ловили шайбу на себя – спасибо им большое. Хотелось победить, но ничего страшного – будем работать дальше.

– Как смотрелся момент с первой пропущенной шайбой? Там можно было что-то сделать?

– Всегда можно что-то сделать. Игрок хорошо подставил клюшку. Будем отрабатывать такие моменты на тренировках.

– Роман Ротенберг сказал, что почти весь третий период вы провели без работы. Насколько сильна разница между «Северсталью», где приходилось постоянно находиться в игре, и СКА, где иногда нужно выручить только в одном важном моменте?

– Хоккей сильно не различается. В было больше бросков, но и здесь хватает работы. Да, в третьем периоде ее было немного, но я держал себя в тонусе и был готов поймать. Не получилось – будем работать.

– В других командах приходилось так долго простаивать без работы?

– Сейчас уже не вспомню, но, думаю, были такие моменты. Есть такой опыт, – сказал Подъяпольский.