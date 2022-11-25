Хохлачев о 4:1 с «Барысом»: «Соперники были хороши, но мы лучше. Цепляемся за каждый шанс, стараемся играть с шайбой»

Теги Спартак КХЛ Барыс Александр Хохлачев Sports.ru - Казахстан Хоккей

Александр Хохлачев высказался после матча против «Барыса» (4:1).

Игра со «Спартаком» была приурочена к дню рождения клуба из Астаны.

«Мы не на день рождения «Барыса» приехали, а на игру. И была задача выиграть. При этом получилось дать зрелище.

Соперники были хороши, но мы лучше. Мы цепляемся за каждый шанс, стараемся играть с шайбой, установки играть на контратаках не было», – сказал нападающий «Спартака».

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