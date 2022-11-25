Хохлачев о 4:1 с «Барысом»: «Соперники были хороши, но мы лучше. Цепляемся за каждый шанс, стараемся играть с шайбой»

высказался после матча против (4:1).

Игра со «Спартаком» была приурочена к дню рождения клуба из Астаны.

«Мы не на день рождения «Барыса» приехали, а на игру. И была задача выиграть. При этом получилось дать зрелище.

Соперники были хороши, но мы лучше. Мы цепляемся за каждый шанс, стараемся играть с шайбой, установки играть на контратаках не было», – сказал нападающий .