«Спартак» подтвердил обмен лучшего бомбардира «Химика» Сидлярова в «Адмирал» на Вербу

подтвердил обмен с с участием Вербы и Сидлярова.

Нападающий Марк Верба перешел в московскую команду, форвард Дмитрий Сидляров присоединится к клубу из Владивостока.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний Верба провел 19 матчей, в которых заработал показатель полезности «-3».

В прошлом сезоне он стал одним из лидеров лиги по числу силовых приемов (147), а также забросил 6 шайб в 44 матчах.

В активе 27-летнего Сидлярова 3 матча в текущем сезоне и показатель полезности «-2». Также он провел 23 игры за «Химик» – фарм-клуб москвичей – и набрал 28 (15+13) очков в чемпионате PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути (лучший результат в команде).