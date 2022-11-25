«Спартак» подтвердил обмен лучшего бомбардира «Химика» Сидлярова в «Адмирал» на Вербу

Теги Спартак переходы КХЛ Адмирал Дмитрий Сидляров Марк Верба Хоккей

«Спартак» подтвердил обмен с «Адмиралом» с участием Вербы и Сидлярова. 

Нападающий Марк Верба перешел в московскую команду, форвард Дмитрий Сидляров присоединится к клубу из Владивостока.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний Верба провел 19 матчей, в которых заработал показатель полезности «-3».

В прошлом сезоне он стал одним из лидеров лиги по числу силовых приемов (147), а также забросил 6 шайб в 44 матчах. 

В активе 27-летнего Сидлярова 3 матча в текущем сезоне и показатель полезности «-2». Также он провел 23 игры за «Химик» – фарм-клуб москвичей – и набрал 28 (15+13) очков в чемпионате PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути (лучший результат в команде).

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