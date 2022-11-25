Игорь Гришин: «Спартак» работает над быстрым переходом из обороны в нападение. Атака с ходу должна завершаться броском»

Игорь Гришин прокомментировал победу в матче против (4:1).

– Поначалу соперник выглядел агрессивнее и быстрее. Сразу не получилось воплотить в жизнь свой план на игру. Но нам здорово помог гол в большинстве. В перерыве напомнили ребятам, чего хотим от них видеть, на второй период вышли совсем с другим настроением.

– Вы приучаете свою команду играть в пас, использовать комбинационные атаки. Но сегодня все шайбы забили при контрвыпадах. Чем объясните такой парадокс?

– Никакого парадокса тут нет. Мы работаем над быстрым переходом из обороны в атаку. Настраиваем ребят на то, что атака с ходу должна завершаться броском. Поэтому сегодня мы контратаки реализовали.

– Сегодня вы сделали первым звено, где играет . Это из-за того, что он долгое время выступал за «Барыс» и был здесь лидером?

– У нас нет какого‑то строгого разделения. Молодые ребята из четвертого звена тоже могут первыми выйти в одном из матчей. Все зависит от плана на игру. Эта тройка в прошлом матче хорошо сыграла, вот и дали им сыграть побольше, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» выиграл 6 из 7 последних матчей